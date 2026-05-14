Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В Рособрнадзоре рассказали об обязанностях участников ЕГЭ

Рособрнадзор определил обязанности участника ЕГЭ-2026
Александр Кряжев/РИА Новости

Рособрнадзор определил обязанности участников ЕГЭ-2026. Об этом сообщает РИА Новости.

Вход в пункты проведения экзамена для участников ЕГЭ будет открыт с 9:00, а тестирование начнется в 10:00. В ведомстве порекомендовали приезжать заранее, поскольку дополнительное время на выполнение заданий опоздавшим предоставлять не будут.

Для допуска на участок участнику потребуется документ, подтверждающий личность. В случае его отсутствия личность сможет письменно подтвердить сопровождающий от школы.

Также отмечается, что участника экзамена не впустят в аудиторию во время процесса аудирования, а отдельно включать запись для опоздавшего не будут.

Участник экзамена при необходимости может взять с собой лекарства, бутылку воды и перекус.

До этого Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на тестировании. В рекомендациях отмечается, что ученикам нельзя выполнять экзамен несамостоятельно или общаться с другими участниками тестирования.

Ранее в Минпросвещения поддержали запрет на досмотр участников ЕГЭ.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!