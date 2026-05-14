В Рособрнадзоре рассказали об обязанностях участников ЕГЭ

Рособрнадзор определил обязанности участников ЕГЭ-2026. Об этом сообщает РИА Новости.

Вход в пункты проведения экзамена для участников ЕГЭ будет открыт с 9:00, а тестирование начнется в 10:00. В ведомстве порекомендовали приезжать заранее, поскольку дополнительное время на выполнение заданий опоздавшим предоставлять не будут.

Для допуска на участок участнику потребуется документ, подтверждающий личность. В случае его отсутствия личность сможет письменно подтвердить сопровождающий от школы.

Также отмечается, что участника экзамена не впустят в аудиторию во время процесса аудирования, а отдельно включать запись для опоздавшего не будут.

Участник экзамена при необходимости может взять с собой лекарства, бутылку воды и перекус.

До этого Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на тестировании. В рекомендациях отмечается, что ученикам нельзя выполнять экзамен несамостоятельно или общаться с другими участниками тестирования.

Ранее в Минпросвещения поддержали запрет на досмотр участников ЕГЭ.