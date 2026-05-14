Россиянка улетела в Ереван и загадочно пропала в аэропорту

69-летняя женщина из России прилетела в столицу Армении и пропала. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, женщина по имени Людмила планировала полететь в Кишинев транзитом через Ереван. Она вылетела из столичного Внуково и приземлилась в промежуточной точке, где ее должны были встретить и сопроводить, чтобы через полтора часа она вылетела в Республику Молдова.

Однако на каком-то этапе женщина пропала. Ее местонахождение на данный момент неизвестно.

«Родные предполагают, что Людмила Васильевна могла заблудиться или же выйти в город и пойти в неизвестном направлении», – сообщается в публикации.

Известно, что у россиянки деменция. На данный момент ее ищут в Ереване, а также соседних селах. В поисках участвуют в том числе и послы РФ.

