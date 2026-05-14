Россиянка улетела в Ереван и загадочно пропала в аэропорту

Telegram-канал «SHOT»

69-летняя женщина из России прилетела в столицу Армении и пропала. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, женщина по имени Людмила планировала полететь в Кишинев транзитом через Ереван. Она вылетела из столичного Внуково и приземлилась в промежуточной точке, где ее должны были встретить и сопроводить, чтобы через полтора часа она вылетела в Республику Молдова.

Однако на каком-то этапе женщина пропала. Ее местонахождение на данный момент неизвестно.

«Родные предполагают, что Людмила Васильевна могла заблудиться или же выйти в город и пойти в неизвестном направлении», – сообщается в публикации.

Известно, что у россиянки деменция. На данный момент ее ищут в Ереване, а также соседних селах. В поисках участвуют в том числе и послы РФ.

До этого в Германии пропал 26-летний россиянин. Он ушел на вечеринку в Пассау. Спустя некоторое время, ночью, он поехал домой, но так и не попал туда.

Ранее мужчина пропал после ссоры с начальницей на новогоднем корпоративе в Подмосковье.

 
