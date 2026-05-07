Общество

Ивановские подростки поставили на колени и зверски избили девочку из-за вейпа

В Ивановской области возбудили уголовное дело из-за избиения подростками ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Шуя. Как сообщает Telegram-канал Baza, компания избила 11-летнюю девочку. На кадрах, которые записывали сами молодые люди, видно, как ребенка поставили на колени и заставили извиняться перед «Семеном».

После этого школьницу стали бить по голове, в том числе и руками в тактических перчатках. Также, когда она упала, стали бить ногами, несмотря на то, что она просила остановиться и кричала от боли.

Причиной «извинений» стало то, что девочка якобы врала и украла у кого-то вейп.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в Следственном комитете.

Там также уточнили, что нападавшим от 14 до 16 лет. По факту произошедшего возбудили дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Челябинске мужчины избили и похитили подростков, это попало на видео.

 
