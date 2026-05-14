Фитнес-тренер раскрыл неожиданную пользу отключения горячей воды для россиян

Тренер Литовченко: из-за отключения горячей воды россияне приобщаются к спорту
wavebreakmedia/Shutterstock/FOTODOM

Во время отключения горячей воды россияне начинают чаще ходить в спортзалы, в которых есть душ – в это время посещаемость возрастает на 10-20%, отметил фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко. В этом есть определенная польза, так как многие жители, приходя в зал ради душа, в конечном итоге приобщаются к тренировкам, рассказал он в беседе с 360.ru.

По словам тренера, число посетителей, как правило, возрастает на вторую-третью неделю отключений. В том числе снова ходить начинают клиенты, которые когда-то занимались спортом, но затем бросили. Популярность душа в спортобъектах возрастает на 90%, менее активно россияне посещают сауны, хамам, бассейны, отметил Литовченко.

По его словам, при большом спросе многие залы начинают вводить краткосрочные абонементы, которые дают возможность людям и позаниматься, и привести себя в порядок. В то же время только ради душа в залы ходят менее 5% россиян – остальные стараются все-таки и тренироваться, подчеркнул эксперт.

«В последнее время начали замечать, что прививается любовь именно к спорту, — добавил Литовченко — Мы понимаем, что все, сезон начался. Есть такие клиенты, которые не скрывают это, говорят: «Я пришла помыться и плюс еще позаниматься». То есть получается основное — это помыться, а бонус — это тренировка.

Студии к летнему сезону готовятся заранее, в том числе проверяют исправность бойлеров, чтобы обеспечить комфорт посетителей на случай как планового, так и экстренного отключения воды, заключил тренер.

До этого первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что летние отключения горячей воды в отдельных новостройках и городах-миллионниках могут прекратиться уже через 5-7 лет. Действующий стандарт в большинстве регионов РФ — до 14 календарных дней без горячей воды, но многие мегаполисы уже перешли на десятидневный рубеж. По словам депутата, полностью отказаться от плановых отключений возможно только после замены 70-80% изношенных труб.

