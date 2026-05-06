В Госдуме раскрыли причины отказа россиян от фитнеса и ресторанов

Россияне стали реже посещать рестораны и отказываться от фитнес-клубов не из-за того, что у них сократилось количество денег, просто они изменили стратегию поведения. Теперь большинство жителей нацелены на сокращение трат в пользу накоплений, чтобы перестраховаться на будущее, объяснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в пресс-центре НСН.

«Идет перестройка экономики, у нас снижается потребление. Люди больше из-за геополитических условий и так далее предпочитают перестраховываться на будущее, чем тратить сейчас», – пояснил депутат, отметив, что потребители постепенно меняют предпочтения, при этом денег у них не стало меньше.

В среднем в стране доходы на человека повысились, отметил Федоров. Однако неопределенность приводит к сокращению трат, что, в целом, является нормальной стратегией, поэтому растет объем вкладов, заключил парламентарий.

До этого аналитики выяснили, что жители России сокращают траты на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая расходы на еду. Наиболее существенно, на 22,4%, сократились траты в сегменте бытовых услуг – на ателье, химчистку и ремонт одежды. Россияне стали меньше тратить на обслуживание автомобилей (12,3%) и телекоммуникационные услуги (10,3%). В то же время на продукты питания траты возросли на 1,5%.

