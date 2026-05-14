Именинница из Кузбасса нырнула в уличный туалет из-за упавшего туда телефона

В Кузбассе девушке пришлось нырять в туалет в свой день рождения. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на соцсети.

Дорогой телефон именинницы случайно оказался в уличном туалете. Чтобы достать его, россиянка опустилась в отверстие для отходов.

Сiбдепо уточняет, что на кадрах, которые снимала ее подруга, заметно, как девушка в перчатках стоит по пояс в туалете. Судя по видео, она все же смогла достать устройство.

«Это я на день рождения съездила», – прокомментировала ситуацию девушка.

До этого экипажу пришлось вернуть самолет с почти 400 людьми на борту в аэропорт Парижа из-за телефона одного из пассажиров. Выяснилось, что владелец уронил устройство в вентиляцию, достать его самостоятельно ни ему, ни членам экипажа не удалось.

Последние посчитали, что ситуация может угрожать безопасности, поэтому вернулись в воздушную гавань. Спустя 20 минут он успешно вылетел в пункт назначения.

Ранее мужчина нашел свой потерянный телефон и обнаружил в галерее пугающие фото.

 
