Мужчина нашел свой потерянный телефон и обнаружил в галерее фото скелета

В Таиланде мужчина вернул свой потерянный телефон и нашел в галерее фото скелета

Мужчина в Таиланде нашел потерянный свой потерянный телефон и обнаружил в галерее фотографии скелета, пишет World of Buzz.

В Бангкоке мужчина по имени Кунг Наттапон потерял телефон, но смог его найти и вернуть обратно. Зайдя в галерею, он обнаружил фотографии скелета, которые не делал, и обратился в полицию.

Правоохранители нашли скелет в заброшенном здании в районе, где был потерян телефон. По данным экспертов, останкам примерно четыре месяца. Полицейские опросили бездомного, который жил в здании, однако мужчина не смог дать объяснений.

Судебно-медицинские эксперты отметили, что отсутствие сильного запаха и разорванная одежда свидетельствуют о длительном разложении. Под матрасом был найден бумажник с удостоверением личности, принадлежавшим 55-летнему мужчине по имени Ла.

Власти собрали улики и доставили тело в Институт судебной медицины для проведения вскрытия. Старший брат Ла сообщил полиции, что мужчина уехал из дома много лет назад, чтобы найти работу в Бангкоке.

