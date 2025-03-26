Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за пассажира, который потерял телефон

Самолет авиакомпании Air France развернулся через два часа полета из-за пассажира, который потерял телефон. Об этом сообщает The Standard.

На прошлой неделе девятичасовой рейс AF750 из Парижа в Пуэнт-а-Питр на Гваделупе — заморский департамент Франции в Карибском море — был прерван из-за исчезновения мобильного устройства на борту самолета, когда там находились 375 пассажиров и 12 членов экипажа.

По данным FlightRadar24, Boeing 777, вылетевший из парижского аэропорта Орли в 12:00 по местному времени, сделал разворот у западного побережья Франции. Это решение приняли пилоты в качестве меры предосторожности после того, как один из пассажиров уронил свой телефон в вентиляционное отверстие и гаджет оказался в «недоступной зоне».

Самолет благополучно приземлился в Орли уже в 15:25 и вновь вылетел в Гваделупу уже 20 минут спустя.

Ранее самолет пришлось разворачивать в небе из-за пилота, забывшего дома паспорт.