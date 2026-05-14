Россиянам объяснили, почему фриланс может быть опасным для психики

Гибкий график, возможность работать из любой точки мира и самостоятельно выбирать проекты действительно усиливают ощущение контроля над жизнью. Однако свобода имеет и обратную сторону. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Специалист привела результаты исследований, согласно которым у самозанятых финансовые тревоги сильнее сказываются на самочувствии, чем у наемных работников. Отсутствие стабильной фиксированной зарплаты, по ее словам, делает любой провал особенно болезненным. На этом фоне легко возникают бессонница, навязчивое прокручивание рабочих мыслей и прокрастинация.

Отдельная проблема — социальная изоляция. Работа из дома без команды и живых встреч лишает чувства принадлежности к коллективу, сокращает объем неформального общения и поддержки. Многие фрилансеры описывают свое состояние как одиночество и «застревание в собственной голове», добавила Крашкина.

Результаты опроса, проведенного компаниями «Росгосстрах» и hh.ru (есть у «Газеты.Ru»), показали, что каждый десятый россиянин поменял фриланс на наем. Всего более половины (58%) опрошенных трудятся в найме, 16% выбрали независимую работу, а 8% совмещают оба формата.

