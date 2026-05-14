Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Россиянам объяснили, почему фриланс может быть опасным для психики

Врач Крашкина: побочным эффектом фриланса часто является тревога
Shutterstock

Гибкий график, возможность работать из любой точки мира и самостоятельно выбирать проекты действительно усиливают ощущение контроля над жизнью. Однако свобода имеет и обратную сторону. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Специалист привела результаты исследований, согласно которым у самозанятых финансовые тревоги сильнее сказываются на самочувствии, чем у наемных работников. Отсутствие стабильной фиксированной зарплаты, по ее словам, делает любой провал особенно болезненным. На этом фоне легко возникают бессонница, навязчивое прокручивание рабочих мыслей и прокрастинация.

Отдельная проблема — социальная изоляция. Работа из дома без команды и живых встреч лишает чувства принадлежности к коллективу, сокращает объем неформального общения и поддержки. Многие фрилансеры описывают свое состояние как одиночество и «застревание в собственной голове», добавила Крашкина.

Результаты опроса, проведенного компаниями «Росгосстрах» и hh.ru (есть у «Газеты.Ru»), показали, что каждый десятый россиянин поменял фриланс на наем. Всего более половины (58%) опрошенных трудятся в найме, 16% выбрали независимую работу, а 8% совмещают оба формата.

Ранее экономист назвал размер пенсии самозанятых при максимальных взносах в Соцфонд.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!