Москвичей призвали подготовиться к предстоящей жаре

Синоптик Позднякова спрогнозировала москвичам волну жары со следующей недели
В столичном регионе к выходным заметно потеплеет, а на следующей неделе начнется жара – к этому нужно быть готовыми. Такой прогноз в беседе с RT озвучила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В пятницу, 15 мая, по словам синоптика, Москва окажется в зоне атмосферного фронта, на фоне чего пойдут кратковременные дожди, возможно с грозами. При облачной погоде ночью ожидается от +12 до +14 градусов, а днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. Вместе с тем будет усиливаться юго-восточный ветер, достигнув скорости в 5-10 м/с.

На выходные Позднякова пообещала жителям столицы переменную облачность, в субботу – кратковременные дожди. Ночью температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов, днем от +22 до +24 градусов. В воскресенье уже будет заметно теплее – воздух днем прогреется до +24…+26 градусов.

«И нам надо готовиться, что начало следующей недели будет подходить под категорию «уже жаркая погода», — заключила метеоролог.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве установится стабильная солнечная погода.

 
