Шац вспомнил о подарке Зеленского

Зеленский подарил комику Шацу велосипед Кама в 2015 году
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Юморист Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) вспомнил, как президент Украины Владимир Зеленский подарил ему складной велосипед. Подробности он раскрыл в выпуске проекта Drama Queens на YouTube-канале издания «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией).

По словам Шаца, последний раз они встречались с Зеленским в Киеве в 2015 году на съемках юмористического проекта студии «Квартал 95». Комик поделился, что у него была детская травма — родители не купили ему складной велосипед «Кама» за 68 рублей.

«Они узнали об этом, как-то так получилось, и Владимир [Зеленский] подарил мне велосипед», — сказал Шац.

Он отметил, что сразу же сделал два круга на велосипеде по сцене дома культуры, где проходили съемки. Велосипед остался в Киеве, уточнил комик.

До этого Михаил Шац признался, что почти перестал скучать по России и родному Санкт-Петербургу. Юморист рассказал, что за последние несколько лет прошел через все стадии тоски по дому. Сейчас его отношение к России изменилось: он по-прежнему любит ее и вспоминает с теплотой, но мысли о доме больше не преследуют.

Шац получил израильское гражданство в 2015 году. Из России в Израиль он уехал после начала специальной военной операции. В январе 2024 года Шац развелся с супругой — телеведущей Татьяной Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа.

 
