Шац рассказал, как изменились его чувства к России

Телеведущий и юморист Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался, что почти перестал скучать по России и родному Санкт-Петербургу. Об этом он заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Шац поделился, что за последние несколько лет прошел через все стадии тоски по дому — особенно тяжело ему было два года назад.

Юморист рассказал, что сейчас его отношение к России изменилось: он по-прежнему ее любит и с теплотой вспоминает о ней, но мысли о доме больше не преследуют его.

«Все мои воспоминания сейчас — это такой шарик с падающим снегом на книжной полке, который я иногда могу взять, полюбоваться немного и поставить обратно», — добавил Шац.

Михаил Шац получил израильское гражданство в 2015 году. Из РФ в Израиль он уехал после начала специальной военной операции России на Украине. 25 января 2024 года он развелся с супругой — телеведущей Татьяной Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

В конце ноября 2025 года Шац рассказывал, что его отъезд из России можно назвать «эмоциональным бегством». Он заявилял, что не мог находиться в РФ, поскольку это «полностью противоречило его взглядам».

Ранее сообщалось, что в Сочи отменили VK Fest после очередной атаки ВСУ по Туапсе.

 
Теперь вы знаете
По России покатилась волна сокращений. 13 признаков, что скоро уволят и вас
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!