Собаководов предупредили об опасности фонарных столбов для питомцев в дождь

Кинолог Голубев: в дождь собака может получить удар током от фонарного столба
Прогулка с собакой под дождем таит опасность, о которой многие даже не догадываются, — речь об обычных уличных фонарях. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью «Радио 1» пояснил, что для собак обнюхивание предметов на улице — естественный способ познания мира, однако, приблизившись к фонарному столбу в дождливую погоду, животное может получить удар током.

«Усугубляет ситуацию то, что влажность в воздухе делает для собаки запахи насыщеннее, и она часто начинает себя вести активнее», — отметил эксперт.

Со временем изоляция кабелей внутри металлического столба разрушается. В сухую погоду ток остается внутри, но во время дождя вода становится проводником, и электричество начинает «стекать» на корпус столба и даже в окружающие лужи, простое прикосновение к которым может быть фатальным. Не менее опасно, если собака решит пометить столб — моча также проводит ток, предупредил кинолог.

По его словам, признаками опасного фонаря являются гул или вибрация, скопление влаги вокруг столба, видимые повреждения проводки.

Особую опасность для животных представляют химические вещества — удобрения, яды от кротов и крыс, средства от насекомых. Хранить их следует в закрытом сарае или запирающемся ящике, отметил специалист.

