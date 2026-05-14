В восточном российском регионе ожидают пеплопад

МЧС: на Камчатке возможен пеплопад из-за извержения вулкана Безымянный
Жителей Камчатки предупредили о возможном пеплопаде из-за извержения вулкана Безымянный. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

По информации ведомства, вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту до 4000 м утром 14 мая.

«Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении от вулкана. На пути распространения пеплового шлейфа находятся поселки Атласово, Лазо, Таежный и село Долиновка Мильковского муниципального округа. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла», — говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают, что не исключено выпадение пепла в Быстринском, Усть-Камчатском и Тигильском муниципальных округах, если ветер изменит свое направление.

Местным жителям напомнили о респираторах и хлопчатобумажных полотенцах, смоченных раствором соды. Кроме того, при пеплопаде стоит воздержаться от выхода на улицу, закрыть окна и двери.

Безымянный является одним из самых активных вулканов мира и находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного — 2882 м.

В конце марта вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 11 км над уровнем моря. Позднее небольшое количество вулканического пепла выпало в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске.

Ранее на Камчатке засняли интересный эффект от вулкана на снегу.

 
