Москвичей предупредили о скором нашествии комаров

В ближайшее время в Москве появится большое количество комаров, однако, говорить о катастрофических масштабах не приходится. Об этом «Москве 24» заявил энтомолог Александр Каширский.

По его словам, это типичная ситуация для данного сезона. Он напомнил, что в начале лета этих насекомых всегда много. В дальнейшем их количество варьируется в зависимости от погоды. Эксперт уточнил, что при сухой погоде в июне комаров станет меньше, при влажном – наоборот.

«Кроме того, суточная активность комаров меняется. Находясь на природе у костра, например в походе, можно почувствовать: в сумеречные часы насекомые атакуют стаями активно, а ночью, в 02:00 – 03:00, их уже не так много», – отметил Каширский.

В связи с прогнозом он посоветовал использовать репелленты на природе. Дома лучше установить москитные сетки, которые не пропустят комаров.

Зоолог и энтомолог Владимир Ефременко до этого говорил, что в Центральной России осталось совсем немного времени до массового появления комаров – сейчас они активно откладывают яйца и полетят всего через пару недель.

Что касается риска подхватить от насекомых опасное заболевание, то такой риск для жителей столичного региона практически сведен к нулю – в Московской области, по словам специалиста, комары не переносят такие болезни, как лихорадка, малярия и так далее.

