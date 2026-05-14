Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Москвичей предупредили о скором нашествии комаров

Энтомолог Каширский: нашествие комаров ожидается в Москве
Schankz/Shutterstock/FOTODOM

В ближайшее время в Москве появится большое количество комаров, однако, говорить о катастрофических масштабах не приходится. Об этом «Москве 24» заявил энтомолог Александр Каширский.

По его словам, это типичная ситуация для данного сезона. Он напомнил, что в начале лета этих насекомых всегда много. В дальнейшем их количество варьируется в зависимости от погоды. Эксперт уточнил, что при сухой погоде в июне комаров станет меньше, при влажном – наоборот.

«Кроме того, суточная активность комаров меняется. Находясь на природе у костра, например в походе, можно почувствовать: в сумеречные часы насекомые атакуют стаями активно, а ночью, в 02:00 – 03:00, их уже не так много», – отметил Каширский.

В связи с прогнозом он посоветовал использовать репелленты на природе. Дома лучше установить москитные сетки, которые не пропустят комаров.

Зоолог и энтомолог Владимир Ефременко до этого говорил, что в Центральной России осталось совсем немного времени до массового появления комаров – сейчас они активно откладывают яйца и полетят всего через пару недель.

Что касается риска подхватить от насекомых опасное заболевание, то такой риск для жителей столичного региона практически сведен к нулю – в Московской области, по словам специалиста, комары не переносят такие болезни, как лихорадка, малярия и так далее.

Ранее россиянам назвали новые способы борьбы с комарами.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!