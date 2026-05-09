Россиянам назвали новые способы борьбы с комарами

Для борьбы с комарами лучше использовать несколько способов — физические барьеры, дихлофосы и ловушки. Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Кроме того, новые способы — электрические мухобойки и ультрафиолетовые ловушки не уступают в эффективности привычным методам, подчеркнула биолог.

«Лучший выбор в борьбе с насекомыми — комплексный подход: использование физических барьеров, ловушек, точечных репеллентов. Из народной медицины можно использовать аромомасла цитронеллы или гвоздики. Есть, конечно, новые и эффективные способы борьбы: например ультрафиолетовые UV-ловушки. Они привлекают насекомых светом и уничтожают разрядом тока или вентилятором. Их безопасно использовать для дома, но дороговато. Есть также ультразвуковые отпугиватели. Работают на неприятных для насекомых частотах. Эффективность спорная, но для людей безопасны. Фумигаторы с эфирными маслами отлично работают. Использование сетки «Антикошка» или мелкая ячейка — самый надежный физический барьер», — рассказала она.

При выборе дихлофоса следует обратить внимание на пометку «для помещений» — такие средства не имеют запаха и быстрее разлагаются без риска отравления, отметила Лялина.

«Самый безопасный способ — механический барьер и электрические мухобойки. Вы не используете химию, поэтому риск отравления равен нулю. Но если выбор пал на химические средства, то есть ряд правил, как выбрать, например, дихлофос и не отравиться. Выбирайте аэрозоли без запаха на основе пиретроидов. Они быстрее разлагаются. Ищите компоненты Permethrin, Cypermethrin или Deltamethrin. Избегайте старых фосфорорганических соединений. Берите средства с пометкой «для дома» или «для помещений». Они менее токсичны, чем садовые яды. И соблюдайте правила безопасности при обработке. Уходите из комнаты на 15–30 минут после распыления. Тщательно проветривайте помещение минимум 30 минут перед возвращением. Накрывайте еду и посуду. После обработки протрите поверхности, которых касаетесь руками. Убирайте детей и животных из зоны обработки до полного исчезновения запаха», — заключила она.

