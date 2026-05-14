Россиянка расправилась с новорожденным и предстала перед судом спустя 12 лет

В Вологодской области женщину будут судить за расправу над ребенком

В Вологодской области суд рассматривает дело женщины, которая жестоко расправилась со своим ребенком. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в 2014-м году, но обвиняемая стала фигуранткой дела только спустя годы. По версии следствия, на тот момент 24-летняя девушка родила мальчика. Он был живым и доношенным.

Так как молодая мать не хотела содержать и воспитывать ребенка, она расправилась с ним. Судя по результатам экспертизы, она закрыла ему рот и нос, из-за чего мальчику не хватило кислорода, и он не выжил.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Скоро по делу женщине предстоит предварительное слушание.

