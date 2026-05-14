Россиянка расправилась с новорожденным и предстала перед судом спустя 12 лет

В Вологодской области женщину будут судить за расправу над ребенком
В Вологодской области суд рассматривает дело женщины, которая жестоко расправилась со своим ребенком. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в 2014-м году, но обвиняемая стала фигуранткой дела только спустя годы. По версии следствия, на тот момент 24-летняя девушка родила мальчика. Он был живым и доношенным.

Так как молодая мать не хотела содержать и воспитывать ребенка, она расправилась с ним. Судя по результатам экспертизы, она закрыла ему рот и нос, из-за чего мальчику не хватило кислорода, и он не выжил.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Скоро по делу женщине предстоит предварительное слушание.

До этого в Подмосковье мужчина предстал перед судом за расправу над пятимесячной дочерью. Как полагают следователи, девочка долго плакала, это раздражало отца, поэтому он несколько раз ударил младенца по голове. Спасти его не удалось. Родителю запросили 23 года лишения свободы.

Ранее в ХМАО женщина потеряла ребенка из-за ошибки врачей.

 
