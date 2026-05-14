Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Около трети российских отелей не соответствуют заявленной классификации

«Ъ»: Росаккредитация нашла нарушения в работе 11 классифицирующих отели компаний
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Росаккредитация и Роскачество обнаружили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям в ходе тайных проверок. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Около трети работающих в России гостиниц не соответствуют заявленной классификации. Это вызывает негативные эмоции у туристов и дискредитирует систему в целом», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что сперва с нарушителями проведут профилактические беседы, но в будущем может идти речь об отзыве лицензий.

Обязательная классификация для российских отелей действует с 1 января 2025 года. Согласно требованиям, каждая из гостиниц в РФ должна соответствовать стандартам в шести категориях от «без звезд» до «пяти звезд».

Накануне портал OneTwoTrip сообщал, что среди россиян вырос спрос на отели в Румынии.

Эксперты портала связывают рост интереса к Румынии с тем, что путешественники активно используют ее как новую, более доступную точку въезда в Европу.

Ранее стало известно, что в России продолжает стремительно расти спрос на путешествия внутри страны.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!