Около трети российских отелей не соответствуют заявленной классификации

Росаккредитация и Роскачество обнаружили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям в ходе тайных проверок. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Около трети работающих в России гостиниц не соответствуют заявленной классификации. Это вызывает негативные эмоции у туристов и дискредитирует систему в целом», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что сперва с нарушителями проведут профилактические беседы, но в будущем может идти речь об отзыве лицензий.

Обязательная классификация для российских отелей действует с 1 января 2025 года. Согласно требованиям, каждая из гостиниц в РФ должна соответствовать стандартам в шести категориях от «без звезд» до «пяти звезд».

