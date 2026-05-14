Челябинский депутат отказался от места в Госдуме

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников отказался от места в нижней палаты парламента. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте».

Парламентарий должен был участвовать в праймериз «Единой России» в Златоустовском округе, где выигрывал две кампании подряд, но снял свою кандидатуру, сделав выбор в пользу участия в боевых действиях.

«Вопрос не политический, но очень важный для решения срочной боевой задачи... После достижения определенных результатов и выполнения задач я продолжу свою работу в округе», — сказал он.

По данным СМИ, в октябре 2022 года Колесников, который имеет звание майора, отправился добровольцем на военную службу в зону проведения военной операции. В 2023 году он продлил контракт.

Летом 2024 года сообщалось, что депутат получил осколочное ранение при атаке FPV-дрона ВСУ под Работино.

Ранее обвиняемый в хищениях депутат ушел на СВО.

 
