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Челябинский депутат получил ранение в зоне спецоперации

Челябинский депутат ГД Колесников получил ранение в зоне СВО при атаке FPV-дрона

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Олег Колесников/VK

Депутат Государственной думы от Челябинской области, заместитель командира добровольческого батальона Олег Колесников сообщил, что получил осколочное ранение при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Работино. Его слова передает агентство Ura.ru.

«Вчера под Работино при ударе украинского FPV-дрона осколки попали в мягкие ткани ноги», — сказал он.

Колесников лечится в Запорожской области. Свое состояние он назвал «удовлетворительным».

Депутат отметил, что это уже второе ранение за два года.

«Возвращаться с фронта не собираюсь», — заключил Колесников, заявив, что планирует приступить к боевой работе примерно через неделю.

В апреле Колесников, сообщил, что украинские военные пытались ликвидировать его при помощи ракетной системы залпового огня HIMARS.

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Колесников подал заявление о направлении в зону специальной военной операции на Украине в сентябре 2022 года.

Ранее в поведении Зеленского увидели желание начать мирные переговоры.

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Операция на Украине
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