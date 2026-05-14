Воронежец сделал замечание детям и получил ожоги глаз из-за распыленного в него баллончика

Дети из Воронежа напали на мужчину после замечания. Об этом сообщает «Мой твой Воронеж».

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. По данным источника, дети в возрасте 9-11 лет слонялись по подъездам. В какой-то момент их заметил местный житель и сделал замечание, после чего несовершеннолетние стали нецензурно выражаться.

Между мужчиной и школьниками возник конфликт, во время которого один из детей распылил в лицо мужчине перцовый баллончик. Пострадавший схватил и пытался удержать несовершеннолетнего.

В результате мужчине понадобилась помощь медиков.

«Ожог роговиц. Перелом двух пальцев ноги, гипс, ушибы», – сообщается в публикации.

Как рассказала местная жительница, скорая помощь приехала только спустя несколько часов.

