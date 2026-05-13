Подросток отделался условным сроком за стрельбу в человека из пневматики

В Петербурге подросток открыл стрельбу, ранил человека в голову и получил срок

В Санкт‑Петербурге 16‑летний подросток отделался условным сроком за стрельбу из сигнального пистолета в человека, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Инцидент произошел 13 декабря 2025 года около 23:00 у входа в кафе «Шаурма». Как следует из материалов дела, несовершеннолетний направил в сторону другого молодого человека пистолет ПУ‑3 и произвел не менее одного выстрела в область головы, причинив ему боль и моральный вред.

Суд квалифицировал действия юноши как хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия, и признал его виновным по части 2 статьи 213 УК РФ.

Подсудимый полностью признал вину. В итоге Красносельский районный суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

