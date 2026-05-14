Двое юношей украли ящик для пожертвований с АЗС в Раменском

Два жителя Подмосковья задержаны за хищение ящика для пожертвований с АЗС

В Подмосковье полицейские арестовали двух местных жителей за похищение ящика для сбора пожертвований из здания АЗС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, двое молодых людей 18 и 19 лет приехали на заправку в Раменском и, пока один сидел в автомобиле, второй решил ограбить АЗС: он зашел в помещение заправки, взял ящик для пожертвований, вынес его на улицу и убрал в автомобиль. После этого злоумышленники скрылись.

В МВД уточнили, что ограбление попало на все камеры наблюдения, поэтому полицейские быстро установили личности и местонахождение грабителей. Похищенный ими ящик был обнаружен недалеко от места совершения преступления, а деньги, которые находились внутри, грабители успели потратить на личные нужды.

Молодых людей задержали и поместили под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

До этого в Москве подросток попытался украсть у мужчины сумку с 3,8 млн рублей по заданию мошенников. Однако жертва не растерялась и смогла убежать.

Ранее в Липецкой области с территории храма украли фигурку Иисуса из вертепа.