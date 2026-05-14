Водитель и кондуктор изнасиловали женщину прямо в автобусе

В Индии двое надругались над женщиной в автобусе

Жительница Индии обвинила двоих мужчин в надругательстве в автобусе. Об этом сообщает The Daily Jagran.

По данным издания, работница фабрики возвращалась домой. На остановке общественного транспорта она заметила автобус и подошла к нему, чтобы о чем-то спросить водителя.

Когда она оказалась около двери, ее силой затолкали в салон. После этого водитель отправился в другой населенный пункт, где остановился и вместе с кондуктором изнасиловал «пассажирку». После надругательства ее бросили на дороге ночью.

После произошедшего пострадавшая попала в больницу, сейчас она находится в стабильном состоянии. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, подозреваемых в возрасте 30 и 26 лет поймали. Сейчас идет расследование.

