Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Мужчина заманил 14-летнего подростка в машину и изнасиловал

В Испании педофил пообещал подростку деньги и изнасиловал
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Полиция Каталонии арестовала 45-летнего мужчину, который заманил 14-летнего подростка в автомобиль и надругался. Об этом сообщает ElCaso.

По данным следствия, инцидент произошел в городе Торредембарра. Злоумышленник подошел к несовершеннолетнему и предложил ему деньги и подарки в обмен на то, что мальчик сядет в его машину и прокатится с ним, подросток согласился.

Очевидцы немедленно сообщили о подозрительном незнакомце в полицию, стражи порядка начали поиски автомобиля, на котором скрылись мужчина и мальчик. К поискам подключились и местные жители, призывая всех, кто заметит подозрительную машину, передать данные в правоохранительные органы.

Спустя несколько часов, полицейские обнаружили автомобиль подозреваемого в районе Риера-де-Гайя. Мужчину задержали на месте. Выяснилось, что у арестованного уже была судимость за аналогичные преступления. Его обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетним, не достигшим 16 лет, а также в склонении подростка к проституции.

Ранее мужчины изнасиловали школьницу на свадьбе подруги и бросили связанной.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!