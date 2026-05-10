Мужчина заманил 14-летнего подростка в машину и изнасиловал

Полиция Каталонии арестовала 45-летнего мужчину, который заманил 14-летнего подростка в автомобиль и надругался. Об этом сообщает ElCaso.

По данным следствия, инцидент произошел в городе Торредембарра. Злоумышленник подошел к несовершеннолетнему и предложил ему деньги и подарки в обмен на то, что мальчик сядет в его машину и прокатится с ним, подросток согласился.

Очевидцы немедленно сообщили о подозрительном незнакомце в полицию, стражи порядка начали поиски автомобиля, на котором скрылись мужчина и мальчик. К поискам подключились и местные жители, призывая всех, кто заметит подозрительную машину, передать данные в правоохранительные органы.

Спустя несколько часов, полицейские обнаружили автомобиль подозреваемого в районе Риера-де-Гайя. Мужчину задержали на месте. Выяснилось, что у арестованного уже была судимость за аналогичные преступления. Его обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетним, не достигшим 16 лет, а также в склонении подростка к проституции.

