Учитель опоил школьницу алкоголем и изнасиловал, а вторая забеременела от него

Учителя из Альбукерке обвиняют в двух случаях надругательства над школьницами. Об этом сообщает KOB.

По версии следствия, Патрик Корр переписывался с одной из пострадавших с помощью мессенджера, отправляя ей сообщения непристойного характера.

Помимо этого, в какой-то момент он пригласил ее в свой дом, где напоил алкоголем и в последствии изнасиловал. По словам прокуроров, на судебных заседаниях 16-летняя девушка несколько раз плакала, рассказывая о произошедшем.

Учителя признали виновным в жестоком обращении с ребенком и других преступлениях. За них он может получить срок до 22 лет тюремного заключения.

Параллельно Корр является фигурантом другого дела по статьям о надругательстве над девушкой и жестоком обращении с ней. По версии следствия, в момент, когда пострадавшей было 15 лет, мужчина неоднократно насиловал ее. В результате школьница забеременела.

Ранее педагог по ораторскому искусству изнасиловала подростка.

 
