Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Психолог объяснил, почему зумеры больше склонны к депрессии и тревожности

Психолог Кудряшов: депрессия зумеров – это расплата за цифровые технологии
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Склонность российских зумеров к депрессивным и тревожным расстройствам лишь на 50% зависит от усовершенствования диагностики заболеваний. В неменьшей степени причиной такой ситуации является жизнь в меняющихся условиях, обилие стрессовых факторов и развитие цифровых технологий, к которым не успевает адаптироваться психика. Мозг постоянно страдает от сенсорной перегрузки, что приводит к последствиям в виде психологических проблем, рассказал Общественной Службе Новостей клинический психолог Дмитрий Кудряшов.

Специалист подтвердил, что в психотерапии наблюдается своего рода «бум» на фоне улучшенной диагностики и дестигматизации психологических проблем, но подчеркнул, что статистика мало отражает реальную ситуацию. Он призвал не списывать частую депрессию зумеров исключительно на совершенствование диагностики, подчеркнув, что у этого есть много более объективных причин.

«Я бы диагностике отдал только 50 %, не больше. Сегодня есть много стрессовых факторов, которые создают нагрузку на наш мозг: медицинские, физиологические, факторы сенсорной перегрузки, цифровые технологии и так далее. Мозг не мог к этому адаптироваться за пару десятков лет, он рассчитан на иные условия», — пояснил психолог.

Он добавил, что исследования подтвердили наличие проблем со сном уже у учащихся 1-2 классов, что напрямую связано с длительным «зависанием» в гаджетах. Это создает большую нагрузку на мозг, которая несопоставима с нагрузкой, например, от мультфильмов или боевиков, которыми увлекались дети в 90-е годы.

«Поэтому депрессии объективно больше», — подчеркнул Кудряшов.

Для помощи детям и молодежи он призвал снижать нагрузку на психику, в том числе – с помощью регулирования режима сна и бодрствования. Важно снижать время, проводимое в гаджетах. Для этого можно, к примеру, перевести смартфон в черно-белый режим, что позволит немного меньше захватывать внимание и переключиться на другие виды деятельности, заключил психолог.

До этого главврач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров рассказал, что в последние годы россияне стали чаще обращаться за психиатрической помощью, но набор ментальных расстройств от поколения к поколению практически не изменился. По его словам, у детей это чаще всего аутизм и СДВГ, для подростков характерны личностные расстройства, включая биполярное, пограничное и шизофрению. В среднем возрасте добавляется невротическая симптоматика, зависимости. А в более зрелом возрасте чаще встречаются дементные процессы — это старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера и так далее.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!