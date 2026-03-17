Психолог объяснил, почему зумеры больше склонны к депрессии и тревожности

Склонность российских зумеров к депрессивным и тревожным расстройствам лишь на 50% зависит от усовершенствования диагностики заболеваний. В неменьшей степени причиной такой ситуации является жизнь в меняющихся условиях, обилие стрессовых факторов и развитие цифровых технологий, к которым не успевает адаптироваться психика. Мозг постоянно страдает от сенсорной перегрузки, что приводит к последствиям в виде психологических проблем, рассказал Общественной Службе Новостей клинический психолог Дмитрий Кудряшов.

Специалист подтвердил, что в психотерапии наблюдается своего рода «бум» на фоне улучшенной диагностики и дестигматизации психологических проблем, но подчеркнул, что статистика мало отражает реальную ситуацию. Он призвал не списывать частую депрессию зумеров исключительно на совершенствование диагностики, подчеркнув, что у этого есть много более объективных причин.

«Я бы диагностике отдал только 50 %, не больше. Сегодня есть много стрессовых факторов, которые создают нагрузку на наш мозг: медицинские, физиологические, факторы сенсорной перегрузки, цифровые технологии и так далее. Мозг не мог к этому адаптироваться за пару десятков лет, он рассчитан на иные условия», — пояснил психолог.

Он добавил, что исследования подтвердили наличие проблем со сном уже у учащихся 1-2 классов, что напрямую связано с длительным «зависанием» в гаджетах. Это создает большую нагрузку на мозг, которая несопоставима с нагрузкой, например, от мультфильмов или боевиков, которыми увлекались дети в 90-е годы.

«Поэтому депрессии объективно больше», — подчеркнул Кудряшов.

Для помощи детям и молодежи он призвал снижать нагрузку на психику, в том числе – с помощью регулирования режима сна и бодрствования. Важно снижать время, проводимое в гаджетах. Для этого можно, к примеру, перевести смартфон в черно-белый режим, что позволит немного меньше захватывать внимание и переключиться на другие виды деятельности, заключил психолог.

До этого главврач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров рассказал, что в последние годы россияне стали чаще обращаться за психиатрической помощью, но набор ментальных расстройств от поколения к поколению практически не изменился. По его словам, у детей это чаще всего аутизм и СДВГ, для подростков характерны личностные расстройства, включая биполярное, пограничное и шизофрению. В среднем возрасте добавляется невротическая симптоматика, зависимости. А в более зрелом возрасте чаще встречаются дементные процессы — это старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера и так далее.

