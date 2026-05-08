Названы риски зумеров от платформенной занятости

Зумеры, которые надолго уходят в платформенную занятость, рискуют получить деньги «здесь и сейчас», но остаться без пенсионных прав, трудового стажа и защиты на случай болезни. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

В Федерации независимых профсоюзов России заявили, что часть молодых людей из поколения зумеров не стремится к стабильной занятости и чаще выбирает платформенную подработку с ежедневной оплатой и без официального оформления.

По словам Щербакова, главный риск такой занятости в том, что человек фактически берет на себя все, что в классической работе обычно делят между работником, работодателем и государством.

«Сегодня это может выглядеть привлекательно — быстрые деньги, гибкий график, отсутствие жестких обязательств. Но за этим стоит полное отсутствие защиты: нет оплачиваемых больничных, отпусков, гарантий занятости. Доход в таком формате нестабилен и зависит не только от самого работника. На него влияют спрос, конкуренция и алгоритмы платформ. Поэтому в краткосрочной перспективе молодой человек получает свободу, но в долгосрочной — теряет устойчивость», — отметил Щербаков.

Он пояснил, что самые серьезные последствия проявляются не сразу: если человек работает вне официального поля, у него не формируются пенсионные права, в будущем это может привести к тому, что он сможет рассчитывать только на минимальную социальную пенсию.

По его словам, кроме того, без официальной занятости не накапливается трудовой стаж, и это может осложнить получение кредита, карьерный рост и переход в сферы, где важна подтвержденная занятость. При болезни, травме или декрете человек также может просто остаться без дохода, предупредил Щербаков.

«В итоге формируется довольно уязвимая модель: доход есть здесь и сейчас, но практически нет финансовой опоры на будущее», — сказал эксперт.

По его словам, отдельный риск — зависимость от самих платформ: если человек заболел, его доход может обнулиться сразу. Если меняются правила или алгоритмы сервиса, заказов становится меньше, сказал эксперт. Он добавил, что отключение от платформы без полноценного разбирательства фактически означает мгновенную потерю работы.

По словам Щербакова, в кризис платформенные форматы занятости проседают одними из первых, потому что компании и клиенты начинают сокращать неприоритетные расходы. Еще один риск эксперт назвал эффектом «застревания»: молодой человек привыкает к коротким задачам и быстрым деньгам, но меньше вкладывается в долгосрочное развитие.

«Платформенная занятость редко предполагает карьерный рост или системное накопление компетенций. Через несколько лет может оказаться, что у человека нет ни устойчивой профессии, ни конкурентных навыков, которые позволяют претендовать на более высокие доходы», — пояснил он.

