В РПЦ рассказали, какой иконе нужно молиться для избавления от пьянства

Игорь Зарембо/РИА Новости

Верующие чаще всего для борьбы с пьянством и наркозависимостью обращаются к образу Божией Матери «Неупиваемая чаша». Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель направления помощи алкоголезависимым Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Валерий Доронкин.

По его словам, «Неупиваемая чаша» — это одна из самых распространенных икон в России, она есть в каждом храме.

«Потому что пьянство – это очень большая наша болезнь», — подчеркнул Доронкин, отметив, что во многих семьях, столкнувшихся с проблемой алкоголизма, есть эта иконка — хотя бы в виде календарика.

Он также сообщил, что недавно появилась новая икона — «Святые покровители трезвости». На ней изображены около 80 новомученников, которые помогали людям избавляться от пьянства, а в центре иконы покровителей трезвости — «Неупиваемая чаша», которая, по мнению Доронкина, всегда была центром молитвы Божией Матери.

Патриарх Кирилл ранее призвал духовенство и паству отказаться от пьянства, отметив, что люди нередко совершают непоправимые грехи, будучи пьяными.

Ранее в России оценили идею ввести сухой закон на время СВО.

 
