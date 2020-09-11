Патриарх Кирилл призвал отказаться от пьянства

Патриарх Кирилл, выступая по случаю Дня трезвости, отмечаемого Русской православной церковью, призвал духовенство и паству отказаться от пьянства.

Праздник отмечается в День усекновения главы Иоанна Крестителя, которого убили по приказу царя Ирода во время пьяного пира.

«Если бы царь Ирод воздержался от чрезмерного винопития, разжегшего в нем гордыню и другие страсти, то, возможно, он одумался бы и не отдал бы приказ отсечь голову святому Иоанну, которого сам почитал как праведника», — приводятся слова патриарха.

Глава РПЦ отметил, что люди нередко совершают непоправимые грехи, будучи пьяными.

«Молитвами Крестителя Спасова Иоанна да поможет нам Бог всегда побеждать страсти и, по совету апостола Павла, «не упиваться вином, от которого бывает распутство; но исполняться Духом», — пожелал патриарх Кирилл.

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