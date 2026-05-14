Удостоверение ветерана боевых действий могут сделать цифровым

«Известия»: ветераны СВО могут получить цифровые удостоверения
Ветераны боевых действий могут получить цифровые удостоверения. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, предложение направлено в правительство из Госдумы. В настоящее время ветераны боевых действий должны иметь при себе бумажное удостоверение либо пластиковую карту. Однако, если документ пришел в негодность, то ветеран на время его восстановления лишается возможности получать выплаты, льготы, социальную и медицинскую помощь.

Цифровое удостоверение позволит синхронизировать данные ветеранов с базами Социального фонда и Федеральной налоговой службы (ФНС), что, к примеру, позволит автоматически учитывать статус при оформлении налоговых вычетов или льгот на имущество.

Как предложил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, ветераны могут предъявлять удостоверение в цифровом виде, формируя QR-код в приложении «Госуслуги», по аналогии с водительскими правами.

«Это тот случай, когда цифровизация должна работать не ради отчетности, а для конкретного человека», — добавил Якубовский.

29 апреля первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что в Общественной палате обсудили идею создания министерства по делам ветеранов боевых действий.

Также следует назначить отдельного вице-премьера, который представлял бы интересы ветеранов боевых действий в правительстве, добавил Журавлев.

Ранее в Госдуме рассказали, кто может оплачивать ЖКУ без комиссии.

 
