Война США и Израиля против Ирана
В Госдуме предложили создать министерство по делам ветеранов боевых действий, как в США

Екатерина Штукина/РИА Новости

В Общественной палате обсудили идею создания министерства по делам ветеранов боевых действий. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал эту идею. По его мнению, сделать это можно было еще в 2022 году.

«Общественная палата действительно держит руку на пульсе всего, что происходит в стране. Дело нужное, важное и крайне своевременное. Заботу о ветеранах нужно непременно сосредоточить в одних руках — я говорю об этом с 2022 года. Между прочем, если учитывать армию, полицию, Росгвардию, МЧС и прочие наши силовые структуры да еще и вместе с семьями — речь идет о десятках миллионов человек. Наиболее практичным было бы как раз создание отдельного министерства, которое занималось бы всеми проблемами в комплексе, — начиная от физической реабилитации и заканчивая помощью в обучении и трудоустройстве», — сказал он.

Также следует назначить отдельного вице-премьера, который представлял бы интересы ветеранов боевых действий в правительстве, считает Журавлев.

«Между прочем, именно так это устроено в тех же Соединенных Штатах, где на такое ведомство в 2024 году, к примеру, было выделено из бюджета 325 миллиардов долларов. Оно занимается всем спектром проблем военных отставников, и у него более 200 представительств по всей стране. Будь моя воля, в России я бы назначил еще и отдельного вице-премьера, который курировал бы эти вопросы в правительстве — это добавит министерству дополнительного аппаратного веса», — заключил он.

До этого «Ведомости» сообщили, что в России задумались о создании министерства по делам ветеранов. В Общественной палате в защиту идеи выступил председатель совета ветеранов Московской организации Ракетных войск стратегического назначения Валентин Ососков. Он отметил, что в США ведомство по делам ветеранов — второе по величине после Минобороны.

