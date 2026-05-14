В Гидрометцентре предупредили о грозах в Московском регионе

Гидрометцентр: в четверг и пятницу в Московском регионе ожидаются грозы

14 и 15 мая в Московском регионе ожидаются грозы. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она пояснила, что в четверг ночью температура воздуха в Москве составит +12...+14°C, по области — +9...+14°C. Днем местами пройдет кратковременный дождь, по области местами будет гроза. В пятницу погода будет облачная с прояснениями, днем и ночью будет тепло, местами пройдет небольшой дождь.

Макарова отметила, что на субботу грозы не прогнозируются, однако позднее они вернутся. Синоптик пояснила, что для теплого времени года гроза является очень частым явлением.

12 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что летняя погода наступит в Москве до конца недели. По его словам, столбик термометра поднимется лишь до комфортных +20°C, а в ночное время — +10...+13°C.

Ранее сообщалось, что Москву на всю неделю накрыл «плаксивый» атлантический циклон.