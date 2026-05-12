Москвичам рассказали, когда в столицу придет летнее тепло

Летняя погода наступит в Москве до конца этой недели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, до конца недели столбик термометра поднимется лишь до комфортных +20°C, а в ночное время — +10°C...+13°C.

«Прошумят скоротечные ливни и грозы», — рассказал Тишковец.

Метеоролог добавил, что к следующим выходным в Москве распогодится: ночью столбик термометра поднимется до +10°C...+15°C, днем разогреет до +22°C...+27°C, что соответствует многолетним показателям середины лета.

В Москве 12 мая, как ранее рассказал Тишковец, ожидаются небольшой дождь, морось, туман и температура до +18°C. В столичном регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди и морось, а утром возможны очаги тумана.

Уже утром в столице температура держалась на уровне +9,5 °C. Небо было полностью затянуто слоистыми туманообразными облаками с нижней границей 50–100 м. Видимость составляла 4,6 км, ветер отсутствовал, влажность достигала 99%, а атмосферное давление — 743,8 мм рт. ст.

