Москву на всю неделю накрыл «плаксивый» атлантический циклон

В ближайшие дни формировать погоду в столичном регионе будет «плаксивый» атлантический циклон – на этом фоне можно пока не рассчитывать на сухую погоду. Всю неделю будут идти дожди, самые сильные из которых прогнозируются на четверг, 14 мая, рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Aif.ru.

По ее словам, осадки в столице будут идти до субботы включительно. В четверг регион будет пересекать атмосферный фронт, на фоне чего интенсивность дождей возрастет.

«Солнце, конечно, начнет появляться в просветах уже со вторника, то есть совсем уж пасмурной погоды не будет, но формулировка пока — «облачно с прояснениями», — отметила синоптик.

На первые рабочие дни она пообещала дневную температуру воздуха до +19 градусов днем, отметив, что ближе к концу недели начнет теплеть. Минимальная температура в Москве не опустится ниже +10…+12 градусов ночью, по области будет варьироваться от +7 до +12 градусов. Днем завтра, 13 мая, ожидается от +21 до +23 градусов, в четверг на фоне дождей снова немного похолодает до +19…+21 градуса.

К концу недели вновь потеплеет, в пятницу ожидается от +20 до +21 градуса, а в субботу от +22 до +23 градусов, что уже ближе к климатической норме, отметила Позднякова. Она добавила, что на эти дни некоторые модели прогнозируют грозы. Такой сценарий наиболее вероятен на фоне потепления, но это лишь предварительные данные, так как более четкий прогноз делается за сутки-двое, заключила синоптик.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в столичном регионе на этой неделе сохранится теплая погода, ближе к выходным воздух прогреется до +27 градусов. В первой половине недели, по его словам, ожидаются кратковременные ливневые дожди и грозы.

Ранее москвичам пообещали потепление после «черемуховых» холодов.