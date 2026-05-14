Москвичам пообещали четверг с +23°C и небольшими дождями

В четверг, 14 мая, температура в столице поднимется до +23°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, москвичей ждет облачная погода с прояснениями, при которой возможны кратковременные дожди, а в Подмосковье — грозы. Температура будет колебаться в диапазоне от +21°C до +23°C. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба, а ветер в 6–11 м/с будет дуть с востока. В ночь на пятницу температура понизится до +12...14°C, ветер в 3–8 м/с будет дуть оттуда же, возможен небольшой дождь, а давление понизится до 740 мм ртутного столба.

На вторых майских праздниках Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа оказались во власти непогоды. Регионы внезапно накрыла мощная метель — в ХМАО был побит рекорд осадков 1939 года. В некоторых городах и поселках в результате порывов ветра, которые местами превышали 25 м/с, были сорваны крыши с домов и повалены деревья. Трассы на отдельных участках оказались полностью перекрыты. Дорожные службы работают практически без сна.

Ранее Спасская башня лишилась стрелки часов из-за непогоды.