В ГД рассказали, кто с 1 сентября получит право на дополнительный выходной

Селезнев: пострадавшие при ЧС с сентября смогут получать дополнительный выходной
Максим Блинов/РИА Новости

Дополнительный оплачиваемый выходной с 1 сентября 2026 года смогут получать россияне, пострадавшие при чрезвычайной ситуации, в том числе паводках. Об этом первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил в интервью ТАСС.

По его словам, новые нормы решают проблему того, что у граждан отсутствовала возможность освободиться от работы для оформления документов или восстановить жилье после паводка.

Теперь один отпускной день будет оплачивать работодатель, а до пяти — предоставляться за собственный счет. Работодатель не в праве отказать в их предоставлении, добавил депутат.

До этого сообщалось, что жилой комплекс из 143 домов для пострадавших от наводнения семей в Чечне построили менее чем за месяц — и сегодня торжественно открыли. Новые дома в населенных пунктах Новый Беной и Гудермес Гудермесского района предназначены для 800 жителей Ножай-Юртовского района, которые лишились крова в результате недавнего стихийного бедствия.

Ранее в МЧС рассказали о компенсациях пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане.

 
