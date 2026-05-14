На Дальнем Востоке спасли «олененка-сироту», три дня прождавшего у дороги

В Хабаровском крае «олененок-сирота» три дня просидел у дороги, пишет Amur Mash.

Telegram-канал уточняет, что изюбра (восточноазиатский подвид благородного оленя) на лесовозной трассе в районе имени Лазо увидели водители. Поскольку животное долгое время оставалось на месте, его забрали, напоили молоком и отдали специалистам.

В посте говорится, что рядом нашли следы тигра. Вероятно, он расправился с оленихой. Amur Mash добавляет, что сейчас изюбр находится в зоосаде «Приамурский».

Весной прошлого года в Приморье сотрудники МЧС спасли детеныша дальневосточной нерпы, которого выбросило на берег. Его обнаружили в районе бухты Шамора под Владивостоком.

Как рассказали спасатели, млекопитающее несколько дней дрейфовало на льдине. Сотрудники МЧС забрали его и связались с реабилитационным центром для морских животных. До прибытия специалистов они ухаживали за истощенным тюленем.

