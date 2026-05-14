В Госдуме предложили создать в аэропортах места для лежачего отдыха при задержках рейсов

Российские аэропорты должны быть оборудованы местами для лежания на случай длительных задержек рейсов. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

Она подчеркнула, что с учетом всех «современных вызовов и реалий», в том числе связанных с задержками рейсов, в аэропортах следует создавать соответствующие места для ожидания, включая отдельные зоны, где пассажиры могли бы лечь и отдохнуть. Кроме того, необходимо наладить систему своевременного оповещения пассажиров, чтобы избежать массового скопления людей в аэропортах в случае задержки или переноса рейса.

По мнению депутата, такая инфраструктура должна создаваться не только за счет средств самих аэропортов, но и за счет других источников, включая бюджет.

13 мая сообщалось, что КПРФ предложила Минтрансу ввести в аэропортах дополнительные меры поддержки тех пассажиров, чьи рейсы задерживаются на неопределенный срок по независящим от них обстоятельствам. Меры предполагают возможность бесплатной зарядки для гаджетов, бесплатную питьевую воду и покупку продуктов без наценок.

Ранее сообщалось, что пассажиры съели всю еду в аэропорту Сочи во время приостановки полетов.

 
