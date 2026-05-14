В России снизилась доля православных

«Ведомости»: доля православных в России уменьшилось за 15 лет с 78 до 65%

За последние 15 лет доля россиян, которые считают себя православными, уменьшилась с 78 до 65%. Об этом, ссылаясь на данные опроса Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), сообщает газета «Ведомости».

Согласно ему к православным относят себя 65% россиян. 9% опрошенных исповедуют ислам, 3% — другие религии. 16% не относят себя к какому-либо вероисповеданию, 6% являются атеистами. 1% опрошенных затруднились дать ответ.

По данным опроса, среди считающих себя православными 32% никогда не принимают участия в религиозных службах, 17% участвуют в службах с периодичностью от нескольких раз в год и чаще. Никогда не посещают храмы 10% православных, от нескольких раз в год и чаще — 33%.

