Эверест «распечатали» в новом сезоне: на вершину поднялись первые шерпы

Группа из как минимум 10 шерпов достигла вершины Эвереста 13 мая в 10:25 г, открыв маршрут для сотен альпинистов на ближайшие три недели. Об этом сообщает Explorersweb.

Утром 13 мая группа шерпов, в том числе альпинисты из компаний Seven Summit Treks и Imagine Nepal, успешно достигла вершины Эвереста после продолжительных задержек в этом сезоне. Восхождение стало возможным благодаря совместным усилиям команды, которая провесила веревки до «Балкона» на высоте 8400 метров.

Дава Шерпа из Seven Summit Treks сообщил, что группа под руководством Мингтембы Шерпы включала 10 членов Ассоциации экспедиционных операторов и других альпинистов. Тем не менее, Мингма Джи из Imagine Nepal утверждает, что его команда поднялась на вершину первой, заявив об их первоочередной роли в расчистке маршрута.

В любом случае путь к вершине открылся для почти 500 иностранцев и их гидов.

Первыми клиентами, достигнувшими вершины, стали норвежская пара Хакон Андреас и Ханне Николь Хюттедален, а также гражданин Китая Ли Итун. С ними были шерпы Лакпа Нуру, Лакпа Таманг и Дава Тенджинг Шерпа.

Сейчас альпинисты готовятся к восхождению, однако метеорологи предупреждают о возможном ухудшении погоды. Прогнозы варьируются от небольшого снегопада до сильного ветра на высоте, что может повлиять на планы сотен альпинистов, ожидающих своей очереди в Базовом лагере.

В этом году поиск прохода через ледопад Кхумбу вызвал много проблем у шерп. Специалисты даже говорили, что есть вероятность, что гору так и не откроют для альпинистов этой весной. Тем не менее проход был найден, хоть это заняло больше времени, чем обычно.

