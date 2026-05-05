Украинская пара миллиардеров установила рекорд на горе Макалу

14peaksexpedition/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинская супружеская пара миллиардеров добилась заметного результата в альпинизме. Игорь и Оксана Кушнир стали первой украинской парой, которой удалось подняться на гору Макалу — пятую по высоте вершину мира, пишет Tourism Times.

Как сообщила экспедиционная компания 14 Peaks Expeditions, 2 мая 2026 года супруги успешно достигли вершины Макалу, расположеную на границе Китая с Непалом. Организаторы отмечают, что восхождение стало первым для украинской пары на одном из самых сложных восьмитысячников планеты.

Игорю Кушниру 54 года. В 2010 году он, по данным украинских источников, два года работал заместителем министра обороны Украины. Его жена Оксана (49 лет) — гражданка Кипра украинского происхождения, она связана с кипрской структурой, занимающейся недвижимостью.

Организатор экспедиции подчеркнул, что для пары это стало не только личным успехом, но и поводом для гордости — как для Украины, так и для альпинистского сообщества. По словам организаторов, после восхождения супруги благополучно вернулись в Катманду.

Успех восхождения во многом обеспечила команда шерпов-альпинистов во главе с Лакпой Шерпой (также известным как Макалу Лакпа). Отмечается, что именно он провел пару на вершину во время своего девятого восхождения на Макалу — опыт, который, по оценке организаторов, ярко отражает его уровень и мастерство.

Супруги до этого уже покоряли Эверест и другие крупные вершины.

Ранее известный непальский альпинист покорил Эверест в 31-й раз.

 
