В этом сезоне шерпы не смогли проложить путь к вершине Эвереста

Из-за опасного серака шерпы не смогли проложить путь к вершине Эвереста
В сезоне 2026 года шерпы не смогли проложить путь к вершине Эвереста из-за опасного серака (вертикально стоящие ледовые образования — столбы, зубы) в ледопаде Кхумбу. Об этом сообщает портал Alpagama.

По его информации, из-за этого маршрут через Кхумбу к первому высотному лагерю на Эвересте остается закрытым.

Как отмечает портал, пока 3 тыс. альпинистов находятся в базовом лагере, власти Непала пытаются найти способы открыть маршрут. Так, 24 апреля Департамент туризма Непала выдал разрешение на координацию действий Ассоциации экспедиционных операторов и Комитету по борьбе с загрязнением окружающей среды Сагарматхи.

Alpagama уточняет, что маршрут до первого лагеря не был закрыт так долго уже свыше 10 лет.

«Нет признаков, что ситуация в ближайшее время разрешится. С серака падают куски льда — один из них откололся между средой и четвергом. Надежда, что весь серак обрушится и позволит шерпам продолжить работу, оказывается иллюзорной», — говорится в публикации.

В апреле работающие на Эвересте шерпы-проводники резко отреагировали на сообщения СМИ о случаях отравления туристов пищевой содой, чтобы инсценировать их спасение.

Ранее известный непальский альпинист покорил Эверест в 31-й раз.

 
Туапсе утопает в мазуте, россиянам не дают кредиты, а в школах хотят отменить «домашку»: главное за 26 апреля
