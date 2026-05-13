Дипмиссия России в Болгарии снова осталась без городских телефонов

Valentina Petrova/AP

Телефонные кабели, ведущие в посольство России в Болгарии, вторично повреждены во время ремонтных работ вблизи диппредставительства. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«В связи с этим городские телефоны посольства и консульского отдела не будут работать ориентировочно до 21 мая», — рассказали дипломаты.

В предыдущий раз посольство осталось без доступа к городским телефонам 22 апреля по аналогичным причинам.

До этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с ливийским коллегой Тахером Бауром в Москве заявил, что генеральное консульство России в ливийском городе Бенгази возобновит работу в ближайшее время.

Генеральное консульство РФ в Бенгази было приостановило работу «по разным причинам» в 1993 году, напомнил он.

По словам главы МИД РФ, отношения между Россией и Ливией составляют прочную базу для дальнейшего развития в самых разных областях, но сейчас РФ хочет оказать содействие в «восстановлении единства, национального согласия в Ливии».

Ранее посольство РФ отреагировало на инцидент с россиянкой на Бали.

 
