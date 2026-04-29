Во Франции назвали европейских политиков, отвечающих «интересам» России

IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

В Евросоюзе премьер-министр Словакии Роберт Фицо и новый премьер Болгарии Румен Радев придерживаются позиций, совместимых с интересами России. Об этом в интервью Le Monde заявила французский историк и политолог Марлен Ларюэль.

По ее мнению, из-за проигрыша на апрельских парламентских выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Россия лишилась «главного союзника» в ЕС, и это стало для Москвы «потерей». Однако Ларюэль отметила, что в Евросоюзе есть и другие политики, якобы отвечающие интересам Москвы.

«Бывший премьер-министр Венгрии — не единственный европейский политический лидер, придерживающийся позиций, совместимых с интересами Москвы. Это касается, например, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и нового премьер-министра Болгарии Румена Радева. Теперь принимать решения в поддержку Украины в рамках ЕС будет проще, но идеологическая борьба против нелиберализма еще далека от завершения», — отметила она.

Ларюэль добавила, что победа на болгарских выборах якобы «пророссийского» Радева не сможет компенсировать проигрыш Орбана, так как «Болгария — гораздо менее влиятельная страна ЕС» и она «не располагает средствами для жесткой конфронтации с Брюсселем».

«Избранный премьер-министр Болгарии, вероятно, будет менее радикальным, чем Орбан. Он ближе по стилю к Фицо: риторически неоднозначен по отношению к России, но вряд ли будет блокировать решения европейских стран. Однако тот факт, что Болгария — славянская и православная страна, может позволить ей разыграть карту солидарности, как в случае российско-сербских отношений», — отметила она.

В апреле газета Financial Times писала, что Румен Радев может стать «троянским конем» России в Евросоюзе. Также издание Politico отмечало, что вместо Орбана «злодеем» в ЕС могут стать премьер Словакии Роберт Фицо, его чешский коллега Андрей Бабиш, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также экс-премьер Словении Янез Янша и Румен Радев.

