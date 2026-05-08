В Болгарии избрали нового премьера

Парламент Болгарии избрал Румена Радева новым премьером страны
Лидер коалиции «Прогрессивная Болгария», который победил на досрочных парламентских выборах, Румен Радев избран премьер-министром страны. Трансляция заседания велась на сайте Народного собрания.

«Благодарю граждан Болгарии, сумевших преодолеть политический кризис. Массовое голосование на выборах вернуло необходимую легитимность самому важному политическому органу — Народному собранию, позволило работать ему оперативно и эффективно. Впервые было быстро сформировано правительство. Скоро мы попросим вашей помощи, чтобы решить проблему галопирующих цен, подготовки бюджета, тяжелого энергетического кризиса», — сказал он.

За экс-президента страны проголосовали 124 депутата, представляющие коалицию «Прогрессивная Болгария». 70 депутатов партий «Продолжаем перемены», «Возрождение», «Движение за права и свободы», а также коалиции «Демократическая Болгария» высказались против. 36 депутатов из блока партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» с Союзом демократических сил предпочли воздержаться.

Ранее ЦИК Болгарии подтвердил победу «Прогрессивной Болгарии» на выборах в парламент.

 
