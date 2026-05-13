Суд ЕС снял санкции с бизнесмена Гуцериева

Суд Европейского союза удовлетворил иск предпринимателя Михаила Гуцериева об отмене санкций Евросоюза, признав незаконным решение Совета ЕС о продлении ограничений против него до февраля 2026 года. Это следует из решения суда.

Совет ЕС не смог доказать, что на момент продления санкций в феврале 2025 года Гуцериев продолжал «получать выгоду от режима Александра Лукашенко или поддерживать его».

«Совет допустил ошибку в оценке», — указано в решении.

Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев попал в санкционный реестр ЕС еще в 2021 году из-за ситуации с протестами в Белоруссии. ЕС объяснял введение санкций против миллиардера давней дружбой с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что позволило ему «накопить значительный капитал и влияние среди политической элиты Белоруссии».

