Врач рассказал, можно ли умереть от страха

Хирург Умнов заявил, что смерть от страха возможна из-за выброса адреналина
Мужчина умер на смотровой площадке Останкинской телебашни, у него не выдержало сердце из-за высоты. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал «Газете.Ru», что смерть из-за страха возможна, поскольку при стрессе происходит выброс адреналина и спазм сосудов. По его словам, единственная возможность предотвратить в таких случаях летальный исход — изначально не рисковать.

«Страх может стать причиной смерти. Страх — это стресс для организма. В этот момент происходит выброс адреналина: надпочечники мгновенно выделяют критическую дозу гормонов стресса. Под действием гормонов происходит спазм сосудов: артерии резко сужаются, что приводит к дефициту кислорода в тканях. Особенно опасны спазмы коронарных и мозговых артерий. Скачок давления: нагрузка на миокард увеличивается в несколько раз за секунды. Также возникает аритмия: критическая концентрация адреналина нарушает электрическую проводимость сердца. Может развиться фибрилляция желудочков (хаотичное сокращение), при которой орган перестает качать кровь, и наступает клиническая смерть. Возможно, что у мужчины были проблемы с сердцем, диагностированные или на ранних стадиях. Как предотвратить такую ситуацию? Не рисковать лишний раз», — сказал он.

13 мая Telegram-канал Mash сообщил, что 43-летний мужчина умер на смотровой площадке Останкинской телебашни в Москве во время экскурсии. По данным канала, турист забрался на верхушку башни, после чего «внезапно посинел, упал и потерял сознание». На место прибыли врачи, но они не смогли спасти мужчину. Отмечается, что по предварительным данным у пострадавшего не выдержало сердце из-за страха высоты.

Ранее в Карелии у женщины остановилось сердце после телефонного звонка.

 
