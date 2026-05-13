Драка на птицефабрике привела к уголовному делу

В Ленинградской области возбудили дело из-за массовой драки на птицефабрике
В Ленинградской области возбудили дело из-за массовой драки на птицефабрике. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, дело возбуждено по статье 213 Уголовного кодекса РФ о хулиганстве.

13 мая стало известно, что в Ленинградской области рабочие из Узбекистана и Бангладеш устроили массовую драку на птицефабрике «Синявинская». В конфликте участвовали около 60 рабочих, 20 из них попали в больницу, семеро находятся в тяжелом состоянии. В полиции рассказали, что конфликт начался после словесной перепалки. По данным местных СМИ, причиной побоища мог стать поцелуй.

По данным 47news, конфликт произошел днем 12 мая во время рабочей смены. Сначала дело ограничилось оскорблениями на русском языке, и первую стычку пресекла служба безопасности. Однако напряжение сохранилось. По обсуждаемой среди сотрудников и местных жителей версии, поводом могла стать личная обида. Рабочий из Бангладеш, являющийся сторонником ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), проявил симпатию к коллеге из Средней Азии и поцеловал его. Это заметил отец последнего, после чего конфликт обострился.

