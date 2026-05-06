Москвичи устроили эпичную драку под песню «Нас бьют — мы летаем»

В Москве мужчины устроили драку под песню «Нас бьют — мы летаем». Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По его данным, композицию исполняла уличная певица.

«Массовая драка произошла ночью у консерватории на Никитской», — говорится в посте.

Комментаторы назвали драку «эпичной». Ведомства на момент публикации инцидент не комментировали.

До этого Санкт-Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной. Все случилось 2 мая. У дома №32 Суворовскому проспекту столкнулись две компании — словесная перепалка быстро переросла в побоище. Один из участников, приезжий из Крыма, достал аэрозольный пистолет «Добрыня» и дважды пальнул в воздух. В ход пошли ножи — в результате двоих молодых людей 19 и 26 лет с колото-резаными ранами груди скорая увезла в больницу. На месте стражи порядка задержали десять участников потасовки, включая двух местных девушек. Всех привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее массовая драка произошла в центре Новосибирска.